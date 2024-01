"Allagamenti, ecco gli interventi per il riassetto del territorio"

L’oratorio dell’Annunziata di Solarolo si è riempito di persone l’altro giorno per un dibattito sull’alluvione durato quasi tre ore e molto partecipato, con decine di domande dal pubblico e risposte mirate da parte dei relatori.

Dopo l’articolata relazione introduttiva di Davide Conti, della Segreteria provinciale della Cgil, che ha ricordato puntualmente quanto accaduto nel maggio scorso, l’attenzione è andata tutta a Marco Bacchini, responsabile territoriale dell’Agenzia della Sicurezza Territoriale e Protezione civile: è stato lui a spiegare nel dettaglio come la pioggia caduta ha interagito nei singoli fiumi e nei territori relativi, e quali sono gli interventi che si stanno già realizzando per cercare di mettere in sicurezza gli alvei più colpiti.

E dopo il contributo del sindaco di Solarolo, Stefanio Briccolani, è stata la vicepresidente della Regione Irene Priolo, in un intervento durato quasi tre quarti d’ora, a raccontare lo stato dell’arte, gli interventi da effettuare in futuro, la necessità di un “cambio di paradigma” nel rapporto col territorio che chiama in causa tutti.