Allagata la casa del cantante Bonetti "In un attimo l’acqua ha invaso tutto"

Si imbocca via Viazza Nuova, a Villanova di Bagnacavallo, lasciandosi a destra la transenna che vieta il transito eccetto che ai residenti. In quest’area sono numerose le strade chiuse da forze dell’ordine e protezione civile perché nei campi e nei cortili c’è ancora tanta acqua del Lamone e del Fosso Vecchio. Un filare di viti che costeggia la strada è invaso da 40 cm d’acqua trasparente, le rane gracidano felici. Ma la Viazza Nuova offre un colpo d’occhio sovrannaturale e tragico.

Percorsi duecento metri, sulla sinistra ci sono ettari e ettari allagati, il sole si riflette sull’acqua e la fa sembrare un lago dove galleggiano tubi in plastica e cassette in poliestere. Dall’altra parte della via i mezzi della protezione civile e un’auto dei carabinieri. Sul ciglio c’è la cassa di una batteria musicale, alcuni altoparlanti, altre attrezzature per suonare. Attaccato al cellulare che suona in continuazione c’è Vittorio Bonetti, musicista e cantautore romagnolo nato ad Alfonsine e residente proprio in via Viazza Nuova. È noto per aver fatto cantare Pierluigi Bersani a una festa dell’Unità, ancora più famoso dopo essere arrivato vicino alla vittoria nella trasmissione di Rai 1 ’The voice senior’, è ospite di una miriade di serate musicali. Questa volta ha l’acqua a mezza gamba. Con lui la moglie Antonella e i figli che, con l’aiuto di alcuni amici, cercano di portar via il salvabile. "Purtroppo temo che il pianoforte che abbiamo in salotto marcirà" dice Antonella. Ieri, a tre giorni dalle piogge e dall’esondazione di fiumi e canali, è arrivata la protezione civile.

"Tra mercoledì sera e giovedì notte – dice Bonetti – siamo andati più volte a vedere il livello del Fosso Vetro. L’acqua era alta ma non pensavamo che da lì a poco sarebbe successo il finimondo. E non per colpa del Fosso Vecchio. Se fossimo stati avvisati per tempo, avremmo potuto mettere in salvo il materiale musicale, proteggerci con i sacchi di sabbia". Alle 4 del mattino di giovedì suona il campanello di casa Bonetti, è la Polizia locale che avverte che c’è una situazione di pericolo, perché il Lamone ha rotto l’argine a Boncellino e la fiumana sta correndo per i campi. "Abbiamo fatto in tempo a portare le auto in piazza, a Villanova, e siamo tornati verso casa. L’acqua era già in giardino – aggiunge Antonella – ci siamo rifugiati al secondo piano. Abbiamo visto il fiume entrare ovunque, dalla cucina alla sala prove. Una furia inarrestabile, una lotta impari". In giardino e in casa ci sono ancora 30 cm d’acqua. Bonetti guarda verso il ‘lago’ che ha davanti a casa. "Qui ci sono ettari coltivati a pomodoro – spiega - da pochi giorni era terminata la posa di uno speciale reticolo di irrigazione contro la siccità. Adesso marcisce tutto sotto l’acqua".

In via Cogollo, verso Bagnacavallo, non si respira aria diversa.

Michele Graziani ha l’azienda agricola invasa dal fango che l’acqua ha lasciato ritirandosi. Ha perso 50mila fagiani e 100mila uova. Si sono salvati 2mila riproduttori perché posizionati più in alto rispetto rispetto ai piccoli. "Complessivamente il danno ammonterà a 300mila euro" spiega Graziani. "Sarà dura pulire tutto. E poi c’è la casa, il piano terra è inagibile, viviamo al secondo piano. Ma ci rialzeremo anche questa volta".

lo. tazz.