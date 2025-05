All’alba è arrivata la ’Celebrity’. Solo dagli Stati Uniti sono in 1.200

La ‘Celebrity Constellation’, lussuosa nave da crociera di Royal Caribbean, ha fatto il suo ingresso nello scalo di Porto Corsini ieri mattina, segnando un momento significativo per la stagione crocieristica 2025.

Con circa 3.050 persone a bordo, di cui 2.100 passeggeri e 950 membri di equipaggio, questa è la tappa più numerosa dall’inizio della stagione con l’arrivo della ‘Artemis’ a gennaio. I turisti, provenienti da tutto il mondo, hanno trovato un porto in fermento, con il cantiere della nuova stazione marittima in piena attività. Un investimento di 35 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port, affiancato dai 10 milioni dell’Autorità Portuale per il Parco delle Dune, sta trasformando il volto del terminal. Lo sbarco è avvenuto con le stesse modalità dello scorso anno, ma l’imbarco è stato spostato in una nuova tensostruttura di fronte all’Adriatico Wind Club, per ottimizzare gli spazi e facilitare i lavori in corso.

L’impatto economico e turistico di questi arrivi è notevole, con gli operatori locali che attendono con interesse una stima precisa dei benefici. La maggior parte dei passeggeri proviene dagli Stati Uniti (1.120), seguiti da Regno Unito (292), Canada (265), Australia (73), Irlanda (63), Messico (46) e Nuova Zelanda (21), oltre a rappresentanze da Spagna, Svezia, Belgio, Francia, Germania e paesi più lontani come Singapore, Malesia, India, Costa Rica, Finlandia, Uruguay e Panama.