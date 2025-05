All’Alighieri concerto pro Unicef

L’Unicef in collaborazione con il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna e Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, organizza oggi alle 19 nella Sala Corelli dell’Alighieri di Ravenna, il Concerto Giovani Artisti per l’infanzia - con l’esibizione dell’Orchestra di Fiati “Wind Ensemble” del Conservatorio “Verdi” e l’allestimento di opere artistiche degli studenti di “ABA Ravenna”. L’Orchestra Wind Ensemble del Conservatorio Statale Giuseppe verdi di Ravenna sarà diretta da Alessandra Barbieri e Giacomo Malaguti, solista al pianoforte il Maestro Fiorenzo Pascalucci. Accademia di Belle Arti di Ravenna onorerà la consolidata collaborazione con Unicef esponendo una selezione di cinquanta opere da 100 x 100 Mosaico a cura di Silvia Naddeo. L’obiettivo della serata è il sostegno dei progetti di Unicef per le bambine e i bambini vittime di guerre, poverà e calamità. intero 10 euro, ridotto 5.