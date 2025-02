All’Alighieri la danza per colmare le distanze

Analizzare le distanze sociali, attraverso la danza, per dare forma a qualcosa di nuovo che possa ’curare’ le persone.

Stasera alle 20.30 e domani alle 15.30 all’Alighieri è di scena DaCru Dance Company, il cui spettacolo ’People’ apre la stagione coreutica 2025.

La compagnia nata dal sodalizio tra Marisa Ragazzo e Omid Ighani esplora le possibilità di incontro fra danza urbana e teatro, dando vita a uno urban theatre all’insegna della contaminazione. Dopo aver dato prova del loro approccio in occasione della produzione di ’Tamerlano’, che ha debuttato nella Stagione Opera 2023, con ’People’ i DaCru analizzano un’umanità sempre più esposta a contatti fittizi, fatti di gradimento, status, condivisione sui social, e solitudine. La scena è semplice, senza effetti speciali, frammentata in camere che diventano un’allegoria di case, corpi e menti. All’interno di questi spazi ben delimitati, ognuno disegna la propria comfort zone, scegliendo di non vedere quanto accade oltre il confine. Così si indaga sulla straordinaria potenza – e a volte violenza – delle distanze sociali. La Stagione d’Opera e Danza 2025 è resa possibile dal sostegno del Comune di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, oltre che dal contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

La DaCru Dance Company nasce come compagnia indipendente nel 1996, fondata appunto da Marisa Ragazzo e Omid Ighani. Dal 2017 è costituita da artisti associati della Naturalis Labor. Compagni d’arte e di vita, Ragazzo e Ighani dirigono i danzatori attraverso una personale e singolare visione, unendo diverse radici culturali per creare un vero e proprio progetto di emancipazione da tecniche e schemi performativi.

Nel loro linguaggio senza margini si mescolano sistematicamente tecniche e gestualità diversificate. Biglietti da 10 a 30 euro, ingreso a 5 euro per gli Under 18 e a 15 euro per Carta giovani nazionale 18-35 anni.

Per info 0544 249244 oppure www.teatroalighieri.org.