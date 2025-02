All’Alighieri prosegue ’People’ della DaCru Dance

Dopo l’esordio di ieri sera torna sul palco dell’Alighieri oggi alle 15.30 la DaCru Dance Company, col suo spettacolo ’People’, dedicato a indagare le distanze sociali attraverso la danza.

"Vi siete mai sentiti soli?" È questo l’interrogativo sollevato dalla DaCru Dance Company, che apre la Stagione Danza 2025 del Teatro Alighieri di Ravenna. La compagnia, nata dal sodalizio artistico e umano fra Marisa Ragazzo e Omid Ighani, esplora le possibilità di incontro fra danza urbana e teatro. Una scenografia minimale porta sul palco un’umanità frammentata, una società decomposta e come sigillata dentro compartimenti stagni.

Biglietti da 10 a 30 Euro, con ticket a cinque euro per gli under18 e a 15 per i possessori di Carta giovani. Per info 0544 249244 o www.teatroalighieri.org