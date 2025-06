All’Alighieri si celebra Vivaldi. Sul palco l’Accademia Bizantina

"Trattenere il respiro, ascoltare religiosamente si deve, e infine ringraziare le dame pietose che l’hanno aiutato, non vogliamo sapere come, a creare tanti capolavori. Il prete rosso è rosso perché brucia ed è prete perché è un mistico, ma egli è anzitutto umano". Così il compositore Gian Francesco Malipiero celebrava Antonio Vivaldi, al quale Ravenna Festival dedica una serata – alle 21 all’Alighieri – protagonista Accademia Bizantina, il complesso barocco italiano internazionalmente più acclamato di oggi.

In Vivaldi d’amore si ascolteranno due Concerti per archi (Rv 138 e Rv 167), il Concerto n. 8 per due violini Rv 522, il Concerto per violino Rv 273, la Sinfonia “Il Coro delle Muse”, concerto per quattro violini solisti e due rarità, i Concerti per viola d’amore Rv 394 e Rv 397. Solista al violino e alla viola d’amore sarà Alessandro Tampieri. www.ravennafestival.org