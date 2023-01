All’Almagià arriva la Befana

Dopo la pausa natalizia, riapre il sipario sulla XXXIV edizione de Le Arti della Marionetta, con una grande festa dedicata alla Befana. Venerdì riparte la stagione teatrale organizzata e diretta dal Teatro del DragoFamiglia d’arte Monticelli con il secondo appuntamento della sezione Almagià in Festa - La Befana vien di Notte con le Scarpe tutte Rotte. Sarà un pomeriggio per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno e della dolce nonnina. Alle 16 tutti i bambini potranno cimentarsi in un divertente laboratorio artistico a tema a cura di Teatro del Drago, e partecipare al rituale gioco dello scambio di doni, con il quale portando un gioco o un libro in buono stato se ne potrà ricevere un altro in dono, per cominciare l’anno nuovo in condivisione e allegria. Alle 17 la compagnia Tieffeu porterà in scena lo spettacolo ’Fiabe al telefonino’, un omaggio a Gianni Rodari. Biglietti: intero 7 euro; ridotto 5; biglietto famiglia 20 euro. Info: 3926664211. L’Almagià è in via dell’Almagià 2.