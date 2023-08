All’arena alle 21.30 il film di Ruijun Li ’Terra e polvere’

“Terra e polvere” di Ruijun Li è il film che sarà proiettato questa sera all’arena delle Cappuccine per ’Bagnacavallo al cinema. Estate 2023’. Si tratta di una rassegna curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune. Le proiezioni iniziano alle 21.30. L’arena si trova in via Berti 6. L’arena partecipa all’iniziativa “Cinema Revolution”, con biglietto a 3.50 per film italiani ed europei; gli altri 6 euro.