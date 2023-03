Allargamento distributore a Faenza, il ricorso "ha perso interesse"

Sul piano della sicurezza, possono coesistere un impianto a metano e due serbatoi a gasolio con un impianto fotovoltaico a pensilina? Per il primo progetto stilato per il sito di via Piero della Francesca 5 – un distributore di Faenza -, la risposta del comando provinciale dei vigili del Fuoco e del Comune manfredo, era stata no. Salvo poi rivedere il giudizio in un sì grazie ad alcune modifiche. Una singolare vicenda che si è conclusa davanti al Tar di Bologna con una particolare sentenza attraverso la quale da una parte la corte ha dichiarato la “sopravvenuta carenza di interesse” a definire il ricorso. E dall’altra ha condannato sia Comune che vigili del Fuoco a pagare in solido 4.000 euro di spese di lite.

La ragione? “Alla luce – si legge nella sentenza a firma del giudice Stefano Tenca pubblicata lunedì scorso – del mutuato parere, a breve distanza di tempo, su un progetto che appare pressoché identico”. Un po’ come dire che, perlomeno alla luce delle carte esibite, quel sì avrebbe potuto esserci da subito. La questione si era innescata nel 2017 quando Siron srl, tutelata dagli avvocati Lorenzo Valgimigli e Carmela Cappello, aveva fatto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui il 25 agosto di quell’anno era stata rigettata la richiesta, compilata assieme a Repsol Italia spa, di potenziare il distributore con l’impianto a metano e due serbatoio per il gasolio. In particolare secondo i vigili del Fuoco, nonostante un sistema di emergenza a pulsante capace di interrompere in toto il circuito elettrico, il nuovo assetto era incompatibile con l’impianto fotovoltaico a pensilina già presente sul posto.

E sulla base di ciò, il Suap (sportello unico delle attività produttive), aveva respinto la domanda di autorizzazione. Il 13 ottobre 2017 – secondo quanto rappresentato dal Comune nella sua memoria conclusionale – Repsol aveva inoltrato direttamente ai vigili del Fuoco una nuova richiesta di valutazione del progetto modificato. E il 12 gennaio seguente, ecco l’approvazione dopo il parere del comitato tecnico regionale di prevenzione incendi.

A quel punto per l’amministrazione locale mancava solo una nuova domanda al Suap. Ed eccoci arrivati davanti al Tar con una eccezione preliminare del Comune: considerare la questione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In fondo Siron aveva già ottenuto parere favorevole, e “ancora prima della notifica dell’atto introduttivo” della causa. Una eccezione fondata, insomma, tanto più che Siron non ha preso posizione sul punto. Però per i giudici felsinei “non sono state chiarite le modifiche apportate al progetto” per ottenere il sì. Ed era “preciso onere del Comune fornire chiarimenti per dimostrare una rielaborazione sostanziale, che a questo punto è da escludere”. Da ultimo in quanto all’atto introduttivo, era stato notificato nell’ottobre 2017; quindi l’approvazione del progetto è posteriore: gennaio 2018. Comune e comando dei vigili del Fuoco devono insomma pagare le spese di lite.

Andrea Colombari