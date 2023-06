Allarme consumo di suolo Ravenna è la seconda in regione

Secondo Legambiente Ravenna è la seconda città della regione dove tra il 2020 e il 2021, il suolo vergine è stato trasformato in edificato per 113,95 ettari. A guidare questa speciale classifica è Modena con 134,83 ettari. Legambiente ha diffuso i dati nella giornata di ieri, alla presentazione del dossier ‘sullo stato del consumo di suolo in Emilia Romagna’. "Nel ravennate – scrive Legambiente – sono in atto diversi progetti di costruzione e urbanizzazione che comporteranno consumo di suolo vergine per un totale di 4.957.288 mq. Considereremo qui solo alcuni tra i più significativi". Il primo interessa Lido di Classe e prevede la realizzazione "di campeggi, con la riqualificazione di viale Amerigo Vespucci, la realizzazione di parcheggi, servizi e attività ricreative e di ristoro che fungeranno da connessione fra la zona consolidata e la zona di espansione". L’area interessata dai lavori è ampia oltre 444 mila mq. Il progetto rientra nel piano di urbanizzazione della zona che va avanti dai primi anni 2000 e che ha comportato "il progressivo inglobamento di una strada a scorrimento veloce all’interno dell’abitato. Anche se il progetto dichiara la realizzazione di una "connessione dolce tra abitato, aree naturali, fiume e Lido di Savio", non è presente e nemmeno prevista una pista ciclabile di collegamento". Un secondo accordo per 188 mila mq, in gran parte già realizzato, è situato presso il Pala De Andrè. E’ stato realizzato "un nuovo supermercato del segmento discount di fianco ad un supermercato di medio-grandi dimensioni già esistente. Sono stati realizzati capannoni per commercio al dettaglio alla stregua di quelli presenti in zona Bassette ormai largamente abbandonati".

Aggiunge Legambiente che "è in via di realizzazione un nuovo palazzetto dello sport, proprio di fronte a quello esistente, Pala De Andrè. Si segnala che i lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto sono attualmente fermi, per motivi da chiarire". I lavori – come abbiamo accertato ieri – non sono fermi e seguono un cronoprogramma. Un altro progetto riguarda la costruzione di un villaggio residenziale nel quartiere San Giuseppe, che prenderà il nome di ’Urban Patio’. L’edificazione "è stata realizzata in una zona a prato, a ridosso di un’area già urbanizzata e molto trafficata". Oltre alla realizzazione di nuove residenze, "è stato da poco inaugurato un nuovo supermercato e altri centri commerciali; inoltre è stata prevista una nuova strada per smaltire il traffico su via Mattei. Il progetto complessivo, inserito all’interno del Piano urbanistico attuativo, prevede la realizzazione di 3 comparti per un totale di 216 mila mq di territorio". Il titolo del capitolo dedicato a Ravenna includeva, tra le problematiche, anche la logistica portuale. Di questo aspetto non si trova traccia nel capitolo stesso perché i promotori hanno deciso di non inserire l’argomento, senza però toglierlo dal titolo. lo. tazz.