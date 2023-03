Allarme in borgo San Rocco Due i tentati furti nella notte

Un paio di tentati furti in via Castel San Pietro, in altrettante attività commerciali. Gli episodi potrebbero risalire alla notte tra sabato e domenica. I due negozi danneggiati – in entrambi i casi i balordi non sono riusciti ad entrare – sono la lavanderia ’Del Borgo’, al civico 83, e il fiorista ’Il Petalo’, al 61. Entrambe le imprenditrici hanno scoperto il fatto ieri mattina, prima di aprire i rispettivi negozi. "Nel mio caso – racconta Nicoletta Valentini (foto Zani a destra), titolare della lavanderia –, i ladri hanno sollevato la saracinesca, tentando poi di aprire la porta d’ingresso del negozio". È ipotizzabile che i malviventi abbiano utilizzato un piede di porco o un attrezzo similare. "Lo scorso anno – ricorda Valentini – in questa zona c’è stata una raffica di furti. Vennero anche nel mio negozio, dove spaccarono il vetro d’ingresso e portarono via il registratore di cassa, che però non conteneva soldi". Questa volta, si fa per dire, le cose sono andate meglio. "Certo, non sono riusciti ad entrare – prosegue nel suo racconto –, ma ora sono stata costretta a chiamare il fabbro per sistemare tutto. Non ho ancora quantificato il danno, ma ritengo che spenderò almeno 300 euro tra una cosa e l’altra".

L’imprenditrice ritiene che la zona sia stata "presa di mira. La mia sensazione è che questa gente ci controlli prima di agire". Detto che, oramai, "gran parte dei pagamenti avviene con bancomat e carta di credito, per cui in cassa non teniamo quasi più niente". Orella Corrado (foto tonda) è la titolare de ’Il Petalo’. "Anche qui hanno tentato di aprire la porta d’ingresso con un piede di porco. Per fortuna ha una chiusura in tre punti, e quello più basso ha tenuto. Ora penseremo a rinforzarla". Per ’Il Petalo’ questo è il primo episodio di questo genere (includendo furti e tentati furti) capitato. "Io entro sempre dall’ingresso dietro, e una volta nel negozio ho visto che dalla porta parzialmente aperta filtrava un po’ di luce. Poi ho capito che era stata forzata". Entrambe le attività non hanno telecamere; sul posto sono intervenuti i carabinieri.