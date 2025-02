Allarme malamovida. Fdi chiede risposte

Alcuni aumenti nelle tassazioni finiscono nel mirino dei consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Annalisa Pittalis e Duilio Granitto. In particolare, i due consiglieri spiegano.

"Prendiamo atto della decisione, presa in assoluta autonomia da questa giunta, di aumentare la tassa di soggiorno e i parcheggi. Ci sconcerta, anche se non ci sorprende, come questi aumenti non siano stati discussi coinvolgendo le forze politiche ed economiche della città".

Si torna anche a parlare di presenze turistiche e dei numeri rilasciati dalla regione Emilia Romagna riferiti al 2024: "Il sindaco, in un recente comunicato stampa, ha esultato per un aumento di presenze turistiche 2024 rispetto al 2023. Forse il neoeletto sindaco dimentica l’alluvione 2023, con le ovvie ripercussioni sull’affluenza estiva, soprattutto nei mesi di maggio, giugno e luglio. Per una corretta analisi sul reale sviluppo della città, sarebbe opportuno studiare il confronto sull’affluenza del periodo pre-Covid, che in questo caso risulta in calo. Oltre a valutare le presenze occorre considerare i numeri del nuovo target del ’turismo dello sballo’, e del conseguente problema sicurezza.

Si torna, quindi, anche sul tema della malamovida e dei problemi che crea alla località: "Occorre un’analisi per tracciare il profilo dei turisti e fare il punto sulle prospettive del settore, sul quale bisogna intervenire rapidamente per tornare a un turismo di qualità, e consentire alle realtà economiche di restare aperte 12 mesi all’anno – proseguono i consiglieri–. Quali saranno le decisioni strategiche per recuperare il turismo che i nostri genitori hanno costruito con sudore, impegno e ingegno? Come porre un argine alle orde barbariche chiaramente attirate da eventi fuori luogo, fuori contesto e che la stragrande maggioranza di cittadini, operatori e turisti non vogliono più vedere?"

i.b.