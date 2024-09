Allarme maltempo. Fiumi sorvegliati: "Ma non sarà come a maggio 2023"

"Non sarà come a maggio 2023". Lo dicono le autorità, lo scrive il sindaco Massimo Isola su Instagram ("è emerso che il fenomeno, per intensità, NON È in alcun modo paragonabile a quello di maggio 2023", con quel ’non’ in maiuscolo), lo spiega anche il tecnico meteorologo Pierluigi Randi. Certo, di fronte al cielo plumbeo, alla pioggia battente di ieri e alle previsioni secondo cui andrà avanti così fino a venerdì mattina, è difficile non ripensare a cosa è accaduto un anno e quattro mesi fa, specialmente per i tanti che hanno vissuto il disastro sulla propria pelle.

La situazione è comunque di allerta. Oggi e fino a mezzanotte arancione, per la precisione: almeno per Ravenna, Russi, Cervia e il territorio faentino. In Bassa Romagna è invece solo gialla. Ieri il prefetto ha convocato il centro coordinamento soccorsi per concordare con tutti gli enti coinvolti le misure preventive da adottare. Nel Faentino Hera ha posizionato le pompe idrovore mentre personale del Comune e volontari di Protezione civile monitorano i fiumi sui ponti, per rilevare e far rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli nei corsi d’acqua. A Ravenna ieri è scattato anche l’allarme col messaggio registrato alle utenze telefoniche fisse e il divieto di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani. Per prevenire il peggio, comunque, ai sindaci nel corso della riunione in Prefettura è stato chiesto di pianificare subito l’eventuale evacuazione della popolazione che risiede nelle golene dei fiumi o vicino agli argini nelle zone già oggetto di rottura.

"Non sarà un evento paragonabile a maggio 2023, per tutta una serie di motivi – spiega il tecnico meteorologo Pierluigi Randi –. Innanzitutto nel 2023 ci fu un doppio evento di pioggia estrema con due episodi a distanza di due settimane l’uno dall’altro. All’arrivo del secondo piovve sul bagnato. Inoltre parliamo di un evento con piogge continue, ininterrotte e con una notevole persistenza. Ora avremo piogge intense, ma con delle pause, e in un unico evento. I picchi di precipitazione saranno più localizzati con una maggiore variabilità di zona in zona". Certo, l’attenzione è alta. E dovuta: "Sono comunque attesi accumuli abbastanza importanti – prosegue Randi –. È una situazione che nasconde qualche insidia. Non dobbiamo dimenticare che l’anno scorso esondarono 24 corsi d’acqua. Tra una catastrofe come quella e niente ci sono tutta una serie di situazioni intermedie che possono comportare criticità".

Osservati speciali i livelli idrometrici dei fiumi e la quantità di pioggia che cadrà in collina. "Meglio evitare spostamenti non necessari, non sostare vicino ai corsi d’acqua o nei sottopassi, non parcheggiare ed evitare di transitare in zone allagabili" aggiunge Randi. Nella mattinata di ieri erano già caduti tra i 10 e i 30 millimetri in provincia, con i dati più alti registrati nel Faentino. L’autunno è arrivato di colpo e questo settembre si sta rivelando perlopiù piovoso. "In questo mese, che è il secondo più ’bagnato’ dopo novembre, dovrebbero cadere in media tra i 70 e gli 80 millimetri sulla nostra provincia – dice Randi – e già ora (ieri, ndr) eravamo a 70/90, oltre il valore normale mensile. Quindi sì, alla fine sarà un settembre molto piovoso. Per fare un paragone a Casola, sul Senio, nel maggio 2023 sono caduti circa 500 millimetri di pioggia: la metà di quella che normalmente abbiamo in un anno. Il pericolo stavolta non è zero, ma non arriveremo a quei numeri".

Sara Servadei