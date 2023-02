Allarme polpette avvelenate, morti un cucciolo e un tasso

C’è grande allarme a Sant’Alberto, dove lo scorso fine settimana un residente ha trovato, mentre portavo a spasso il suo cane, un paio di polpette avvelenate lungo la riva del fiume (all’altezza dell’idrovora), e una terza lungo la strada bianca che collega Sant’Alberto con Alfonsine. L’uomo, dopo aver notato che l’animale annusava e leccava qualcosa a terra, è intervenuto prima che fosse troppo tardi (subito dopo ha effettuato una segnalazione ai carabinieri forestali di Ravenna). Le polpette di carne contenevano veleno per topi, sostanza riconoscibile perché di colore azzurro; si tratta di pastiglie che i balordi avevano frantumato e mischiato al macinato.

"Alcuni giorni fa – racconta una residente –, è morto un cucciolo avvelenato i cui proprietari abitano proprio in una cascina a ridosso del fiume". La donna, che da anni porta il suo cane in questa zona immersa nel verde, non ricorda casi analoghi avvenuti gli scorsi anni. Sfortunatamente nell’area non sono presenti telecamere, per cui non esistono prove filmate di chi ha disseminato nella zona di polpette avvelenate. "Parliamo di un’area immersa nel verde, frequentata da tantissime persone. C’è chi qui viene a correre, chi in bicicletta e chi, come me e altri, porta il proprio cane". Vittima della cattiveria gratuita di chi ha gettato le polpette avvelenate è stato anche un tasso, uno dei tanti animali selvatici che popolano queste bellissime zone, dove vivono anche volpi e istrici, solo per fare un paio di esempi. Nella speranza che il responsabile venga catturato, sarà bene fare molta attenzione al proprio cane e a quello che potrebbe ingerire.