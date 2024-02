Allarme raccolta pneumatici. Proposte di Confartigianato al Ministero

La situazione della raccolta e gestione degli pneumatici fuori uso è molto critica. Lo ha denunciatoConfartigianato nazionale rispondendo ad una richiesta del Ministero dell’Ambiente e al quale ha inviato anche proposte operative per affrontare i ritardi nella raccolta di PFU. Si tratta dell’annoso problema della giacenza degli pneumatici, sul quale Confartigianato ha segnalato che la situazione di generalizzato disservizio è arrivata al livello di emergenza in tutta Italia, al punto da non essere più sostenibile dai gommisti che ne subiscono le conseguenze. Nelle scorse settimane anche Confartigianato Autoriparazione dell’Emilia-Romagna aveva sollecitato un intervento urgente ed immediato.