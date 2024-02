Allarme smog, limitazioni al traffico

Purtroppo torna a peggiorare la qualità dell’aria e lo smog si fa sentire. Quindi sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino ’Liberiamolaria’’ pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì all’indirizzo http://bit.ly/bollettinoaria - da oggi e fino a domani saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano dell’aria integrato regionale, domani sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi. Le principali ulteriori limitazioni saranno lo stop, dalle 8.30 alle 18.30, alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5, oltre ai divieti già ordinariamente previsti (si ricorda però che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 non si applicano ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo).