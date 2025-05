All’Artistico il volume su Inps e opere d’arte

Martedì alle 9, presso il Liceo Artistico e Musicale Nervi Severini in via Guacimanni n.5/a, sarà presentato il volume ’Inps e arte – Emilia Romagna’, una pubblicazione dove sono raccolte e descritte una selezione di opere artistiche presenti nelle sedi Inps della regione; il volume fa parte del progetto editoriale “20 opere per 20 regioni” con lo scopo di trasformare l’enorme patrimonio artistico dell’Ente in bene comune, rendendolo accessibile e conoscibile a tutti. Saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni ed esperti d’arte. Ospite speciale della giornata sarà Nicola Samorì, artista ed ex allievo del Liceo Artistico Nervi-Severini.