All’Auditorium la mostra ’Bucato’ ’Dialogo’ fra Lazzarini e il pubblico

Alle 18 di oggi, nell’atrio dell’auditorium ’Arcangelo Corelli’ di Fusignano, in vicolo Belletti 2, inaugura la mostra fotografica di Sandra Lazzarini dal titolo ’Bucato’.

In mostra sono esposti alcuni autoritratti e still-life realizzati tra il 2018 e il 2021. Le immagini sono correlate da alcuni elementi ricorrenti attraverso i quali l’autrice cerca di dialogare con i suoi spettatori; le sue composizioni, che a prima vista possono sembrare un puzzle illogico, nascono in realtà da uno sguardo che dispone - all’interno della stessa cornice - oggetti della vita quotidiana e corpi femminili dal volto coperto. Il lavoro di Lazzarini si concentra sulla rappresentazione del corpo femminile e, attraverso le sue foto, supera i canoni puramente estetici e conformisti, trasformandoli in elementi impermeabili all’indecenza e intrisi di libertà.

L’esposizione, a ingresso libero e realizzata dal Comune di Fusignano in collaborazione con Auser, sarà visitabile fino al 20 aprile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare ’ìUrp del Comune di Fusignano allo 0545-55653, mail urp@comune.fusignano.ra.it.