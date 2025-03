All’azienda Bunge la certificazione di parità di genere

Bunge, azienda globale operante nel settore agroalimentare e della produzione alimentare, ha ottenuto la certificazione della parità di genere dal Dipartimento per le Pari Opportunità del Ministero. È la prima azienda di lavorazione dei semi oleosi a conseguire questo riconoscimento in Emilia-Romagna. Attualmente, le donne rappresentano circa il 38% delle posizioni manageriali all’interno dell’azienda nel Paese, superando di gran lunga la media nazionale del 21,4% (secondo il Report Donne di Manageritalia, basato sugli ultimi dati ufficiali dell’Inps).

"Questa certificazione conferma i nostri sforzi per promuovere l’uguaglianza in tutta la nostra organizzazione" dichiara Eleonora Babbo, rappresentante delle Risorse Umane di Bunge in Italia.