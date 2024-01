All’azienda F.M.I. serve un addetto al magazzino

Un addetto alle attività di magazzino, scadenza dell’offerta domani. L’azienda F.M.I. srl è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico nella filiale di Ravenna. Si ricerca un candidato – l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che dovrà ricoprire il ruolo di magazziniere. Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: un’esperienza pregressa nella mansione ricercata, il patentino per l’uso del carrello elevatore, la capacità di organizzare al meglio le proprie mansioni, ottimizzando tempi e consumi, una buona conoscenza del pacchetto Office. Ecco le mansioni a titolo esemplificativo e non esaustivo: la movimentazione di materiale all’interno del magazzino, il ricevimento e il controllo delle merci, l’esecuzione di controlli inventariali periodici, il mantenimento dell’ordine e della pulizia del locale magazzino e del piazzale. La qualifica Istat è "Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino". La retribuzione offerta sarà commisurata all’esperienza del candidato nelle mansioni. L’orario di lavoro è a tempo pieno e la sede del lavoro è Ravenna.