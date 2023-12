Alle 15 un incontro sull’importanza delle relazioni

Si terrà oggi il primo incontro formativo ’Dall’io al noi! Perché e come le relazioni tra pari sono vita’. L’incontrolaboratorio aperto alla cittadinanza è parte del progetto in rete ’Sinergie. L’arte di recuperare comunità, luoghi e oggetti’ e si svolgerà dalle 15 alle 17 presso la Casa del Volontariato, in Via Villafranca 8b. Sarà un’opportunità di partecipazione per ri-conoscersi; condurrà Carlo Pantaleo, formatore e coordinatore di progetti sociali generativi. Per partecipare contattare i seguenti recapiti: bancadeltempodicervia@gmail.com e 3357323804.