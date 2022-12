Alle 15.30 di domani la marcia della pace nel segno dell’Ucraina

Decima edizione per la marcia della Pace di Ravenna, promossa dalla diocesi e, in particolare, dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del lavoro in collaborazione con altre confessioni religiose del territorio, a partire dalla chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca e dalla comunità greco-cattolica ucraina. Un tema, quello della pace, che mai come quest’anno appare concreto, a causa del conflitto che dallo scorso febbraio sta insanguinando l’Ucraina. Da qui il segno, pensato e voluto dagli organizzatori della marcia, che partirà domani alle 15.30, dalla chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca (di via Candiano) intitolata alla Protezione della Madre di Dio. E proseguirà fino a raggiungere la chiesa di San Giovanni Battista, in via Girolamo Rossi, chiesa nella quale si ritrova per il culto la comunità greco-cattolica ucraina.

Della prima comunità fanno parte fedeli russi e anche ucraini, della seconda, invece, cattolici di rito bizantino provenienti dal Paese "martoriato dalla guerra", come ha detto Papa Francesco nell’angelus del giorno di Santo Stefano.