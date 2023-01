Alle 16 a Russi si svolgerà la fiaccolata per la pace

Oggi, alle 16, a Russi si terrà la fiaccolata per la pace, con partenza ed arrivo in piazzetta Dante. All’arrivo interverranno la sindaca Valentina Palli, don Luca, i ragazzi della parrocchia S. Apollinare di Russi, il Consiglio Islamico di Russi, Emergency e Padre Vasyl Romaniuk, ucraino della chiesa Greco-Cattolica responsabile della comunità Ucraina della Romagna. Il Comune invita la cittadinanza "a partecipare portando la bandiera della pace (chi la possiede), vi aspettiamo numerosi per condividere questo importante momento di riflessione e fraternità".