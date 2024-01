Alle 17 Il libro ‘Il circuito del Savio’,

Alle 17, nella sala Muratori della Biblioteca Classense, verrà presentato il libro ’Il circuito del Savio’. 1923-1927: tra storia e leggenda, la prima vittoria di Enzo Ferrari pilota, di Alberto Galassi e Rossano Novelli. Dopo i saluti di Patrizia Ravagli, presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense, e di Gian Carlo Minardi, presidente dell’Automobile club Ravenna, interverrà Edoardo Massa, bibliotecario dell’Istituzione Biblioteca Classense, che parlerà del fondo fotografico Argnani della Classense, per poi lasciare spazio agli autori del libro, Alberto Galassi e Rossano Novelli, che delineeranno il legame tra Ravenna e il Circuito del Savio. Il volume, uscito in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita del Circuito del Savio (2023), propone la storia di questa competizione e dei piloti che la corsero, divenendo in seguito celebr, a partire da Tazio Nuvolari. Nella foto, la presentazione del libro lo scorso settembre