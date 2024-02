Alle 17 visita guidata sulle necropoli

Continuano - e sono sempre molto partecipati - gli appuntamenti all’ora del tè al Museo Nazionale di Ravenna. Anche oggi alle 17 i presenti saranno guidati dall’archeologo Nicola Leoni alla scoperta delle necropoli del territorio. Un tema poco conosciuto, che Leoni approfondirà in maniera coinvolgente. Al termine dell’incontro con Leoni sulle necropoli di Ravenna e dintorini sarà offerta a chi lo desidera la possibilità di fermarsi chiacchierare, con un tè caldo tra le mani.

Il Museo Nazionale è in via San Vitale 17. Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: biglietteria online; 320/9539916 e prenotazioni@ravennantica.org. Altri dettagli sul sito della struttura museale.