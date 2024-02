Alle 18 di domani. Gavioli e il suo libro alla Feltrinelli

Domani pomeriggio, alle 18, alla libreria Feltrinelli di via Diaz 14 a Ravenna, Claudio Gavioli presenterà il suo ultimo libro ‘Sul filo dell’equilibrista’. Dialogherà con lui lo scrittore Ludovico Del Vecchio.

Nelle pagine dell’opera prendono corpo donne e uomini, nel momento in cui si fermano a osservare, o a farsi osservare, dalla vita, sentendone il suono e la voce. Un incontro, un incidente, un compleanno: poco importa. È come un piano sequenza che, inaspettatamente, diventa epifania e riesce a suggerire un significato, di liberazione o condanna, che fino a quel momento l’esistenza non aveva mai offerto. Ma in molti racconti sembra un attimo, poi sparisce, e ne rimane solo il sapore, amaro o dolce.