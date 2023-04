Alle 18 la voce black di Giulia Tosoni

Prosegue il tour di Giulia Tosoni, cantante e performer emiliana dalla voce ’black’. Oggi per l’artista è la volta di Ravenna dove, alle 18, Tosoni terrà un concerto dalle note soul e rhythm and blues ai Giardini Pubblici di via Santi Baldini. Un viaggio tra i brani originali della cantautrice contenuti nel suo album ’Believe’ e le sue particolari cover completamente riarrangiate nel suo stile.

L’evento, organizzato da SGP Grandi Eventi, è all’interno del Festival ’Truck’n’Food’ che vede come protagonista il cibo nella sua forma ’street’. I visitatori potranno assaggiare varie specialità della nostra penisola.