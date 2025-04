Alle 19.30 concerto per la Passione

La Passione, centro della vita cristiana così come la sua conseguenza. Nel corso dei secoli si è sviluppata, quale ricordo di quell’evento che ha cambiato la storia, quella che oggi è conosciuta come Via Crucis. Alle 19.30 di oggi i solisti, il Coro e l’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, diretti da Giuliano Amadei saranno impegnati a offrire una particolare interpretazione sonora come commento alla Passio Christi che tanti musicisti ispirò. Su tutti, certamente, si ricorda Johann Sebastian Bach. Ingresso ad offerta libera.