Alle 20.30 il doc su Pupi Avati

Ultimi due appuntamenti al teatro Binario di Cotignola con la rassegna cinematografica ’Nevio Casadio: un viaggio nel cinema’, che propone alcuni dei documentari del regista cotignolese. Questa sera alle 20.30 sarà un momento speciale di riflessione sulla figura di Pupi Avati. La serata vede la proiezione del documentario ’La storia di Pupi’ del 2013, a cui seguirà l’incontro con il regista in dialogo con Andrea Valmori (Filmeeting). Martedì 5 dicembre sarà invece l’occasione per celebrare Michelangelo Antonioni con la proiezione di ’Antonioni Point’ del 2014, prodotto per Rai Storia. La rassegna è curata dall’associazione Filmeeting, in collaborazione con il Comune di Cotignola.

L’ingresso è gratuito, la sala apre alle 20.10; per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il Comune di Cotignola al numero 0545-908836 o scrivendo a staff@filmeeting.it.