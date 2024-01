Alle 20.30 incontro per ricordare. Beppe Casadio

Quanti hanno conosciuto e stimato Beppe Casadio lo ricorderanno a tre mesi dalla scomparsa nel corso di un incontro pubblico che si terrà stasera alle 20.30 nella sala 5 di Faventia Sales (ex Salesiani), in via S. Giovanni Bosco 1 a Faenza. Sono previsti gli interventi di Milena Garoia, Angelo Emiliani, Luca Ortolani, Franco Conti, Marinella Melandri e Vasco Errani. La serata è promossa dall’Associazione “Idee per la sinistra”. Nato a Granarolo il 1º maggio 1946 in una famiglia di modeste condizioni, Beppe Casadio è stato operaio, insegnante, dirigente regionale e nazionale della Cgil e infine consigliere del Cnel. Persona colta e gentile, ha lasciato una grande mole di scritti su tematiche attinenti il mondo del lavoro, i diritti sociali, la legalità. Laureatosi in Pedagogia con una tesi sul teologo e filosofo Dietrich Bonhoffer, non ha mai abbandonato lo studio della figura e dell’opera del grande pensatore tedesco, fino a pubblicare nel 2020 il libro “Il coraggio e la responsabilità” (Diogene Multimedia). Nel 2021 la sua città gli ha conferito il titolo di “Faentino sotto la torre”.