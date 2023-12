Alle 21 concerto di Marco Pierobon

Si intitola “Trumpet Masterpiece” e non a caso: il concerto in programma stasera alle 21 all’Auditorium San Romualdo di Ravenna è davvero una rassegna delle più importanti pagine scritte per tromba. Ne sarà protagonista Marco Pierobon, tra i maggiori solisti del panorama attuale e vecchia conoscenza artistica de LaCorelli, che sarà diretta per l’occasione da Jacopo Rivani, da sempre guida artistica e musicale dell’Orchestra.

Aprirà la serata il brillante Concerto per Tromba di Haydn. A seguire l’Orchestra proporrà la Sinfonia 41 di Mozart, nota anche come “Jupiter”, pagina di contrasti e di grande ricchezza armonica. Chiuderà la serata il Concerto per Tromba di Hummel. Biglietto 5 euro; ridotto under 25: 2. Prenotazioni: biglietteria@lacorelli.it.