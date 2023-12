Alle 21 la Messa a 4 Voci di Puccini

Questa sera alle ore 21, nella basilica di San Francesco, l’associazione musicale ‘Ludus Vocalis’ proporrà la Messa a 4 Voci di Puccini, più nota come Messa di Gloria,

anticipando di pochi giorni le celebrazioni del centenario della morte dell’autore, avvenuta in

Belgio nel 1924. In questa messa, composta da un giovane Puccini come saggio finale per il diploma presso

l’Istituto Musicale di Lucca, sono già percepibili l’intensità e la forza espressiva tipiche delle opere successive

Il concerto sarà eseguito dal coro polifonico Ludus Vocalis, dal coro lirico Città di Faenza,

(Maestro del Coro Monica Ferrini), dall’orchestra Alighieri e dai solisti Fabiano Naldini

(tenore) e Marcello Zinzani (baritono). Dirigerà il Maestro Stefano Sintoni.Ingresso offerta libera.