"Alle comunali a Ravenna con il nostro simbolo"

"Ci saremo anche noi, col nostro simbolo, alle amministrative di Ravenna". Mauro Bertolino, nuovo Commissario provinciale di Ravenna della Democrazia Cristiana garantische che lo Scudo Crociato (o meglio: quel che ne resta) sarà della partita alle comunali. Con chi? Centrodestra o centrosinistra? "Non abbiamo alleati naturali – sintetizza il Commissario regionale Simona Vietina –. Guarderemo ai contenuti. Il salario minimo, proposta della sinistra, a noi piace, così come la riduzione del costo del lavoro proposto dal centrodestra".

Per il sindaco De Pascale - collega di Vietina, primo cittadino a Tredozio da 10 anni -, una carezza. "Lo stimo. Si può fare meglio, certo, ma anche peggio". Bertolino però suona la carica. Perché, considerando l’astensionismo, De Pascale "sa che quando cammina per strada e incontra 10 persone, 7 non lo hanno votato. Ecco, noi intanto vogliamo parlare a chi non si è recato al seggio". Il problema, ragionano i due esponenti della Democrazia Cristiana, "è che la politica si è allontanata dai cittadini, perché le decisioni vengono calate dall’alto, senza alcun confronto". Vietina cita anche il disinteresse di alcune istituzioni. "A Tredozio abbiamo avuto 70 frane su 50 km di strade. Ci hanno aiutato Alpini, Carabinieri e Protezione civile locale, e sottolineo locale. Mancano i tecnici - abbiamo chiesto 5 persone - per una progettazione da 16,5 milioni di euro. Non abbiamo le persone per farla. Poi c’è stato il terremoto. Nessun politico si è occupato di noi". Per quanto riguarda, infine, le Europee, la Dc sosterrà il candidato di un’altra lista. Di centrodestra o centrosinistra? "Faremo accordi con chi la pensa come noi".