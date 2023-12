"Alle Comunali con Azione e Italia Viva"

Un progetto nuovo, quello presentato ieri dalla neocoalizione formata dalla lista civica ‘Per la Buona Politica’ e i gruppi politici Azione e Italia Viva in vista delle amministrative del prossimo anno. "Una sfida coraggiosa", come è stata definita dai partecipanti al tavolo, che ha l’obiettivo di "superare gli schemi tradizionali e cambiare il modo di fare politica". Parole d’ordine del nuovo progetto sono il coinvolgimento dei cittadini, la concretezza delle soluzioni e l’assenza della contrapposizione politica a vantaggio di un dialogo aperto fra persone e non partiti che potrebbe sfociare in convergenze mosse da obiettivi condivisi liberi da colori o ideologie. A illustrare la bozza di manifesto, ancora aperto agli eventuali apporti che i cittadini interessati possono fornire, sono stati Marco Sartoni, di Azione, Sabrina Mondini e Fabrizio Lolli di Italia Viva, Roberta Bravi e Grazia Massarenti della lista ‘Per la Buona Politica’. "Abbiamo scelto di unire le nostre forze e competenze – hanno sottolineato –. Uniamo i diversi saperi e capacità formando un raggruppamento alternativo all’attuale sistema di gestione del bene pubblico che oggi non ci rappresenta. Una buona amministrazione deve esprimere una chiara visione del futuro della città. Farsi promotrice di soluzioni utili a garantire un futuro certo ai giovani, stimolare l’intraprendenza economica e, soprattutto, deve garantire efficienza, efficacia ed economicità dei servizi interpretando in maniera attenta i micro-cambiamenti della società".

Tanti i punti programmatici indicati sui quali emergono alcuni aspetti legati in particolare all’attenzione verso la salute e l’accesso più tempestivo alle cure, al potenziamento dei servizi pubblici e alla valorizzazione delle nuove generazioni. "Nessun tema è subordinato agli altri – ha precisato Lolli –. Serve l’intelligenza di saper mutare le priorità in base alle esigenze, una squadra giusta ed il denaro da utilizzare in modo mirato". L’intenzione della coalizione è ovviamente di conquistare il voto dell’elettorato. "È ancora presto per parlare di un possibile candidato o candidata – hanno affermato –. Quando il tavolo del confronto si chiuderà potremo esprimerci. Sicuramente si tratterà di una persona competente". In quanto a possibili alleanze, anche in questo caso, l’attesa è d’obbligo. "Siamo i primi ad esserci presentati. Cosa potremmo appoggiare ora se ancora nessuno si è mosso" hanno sottolineato. "Non abbiamo alcuna preclusione al confronto – ha assicurato Lolli – e sicuramente dialogheremo con le forze che considerano l’Unione un progetto irreversibile".

Monia Savioli