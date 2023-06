"Alle istituzioni chiediamo sostegno per ripartire"

Duecentocinquanta cooperatrici e cooperatori dell’Emilia-Romagna hanno preso parte ieri alla 41° Assemblea Nazionale di Confcooperative dal titolo “Abbiamo cura del Paese” tenutasi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I lavori sono iniziati con un’inedita esecuzione in sala dell’inno di Mameli, seguita da un video dedicato all’alluvione in Romagna e all’impegno di cittadini e volontari per fare ripartire i territori. Numerosi i rappresentanti istituzionali intervenuti: i ministri Raffaele Fitto (Affari europei e PNRR), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste; ha inviato un videomessaggio), Matteo Salvini (Infrastrutture e trasporti) e Daniela Santanché (Turismo), i viceministri Francesco Paolo Sisto (Giustizia), Maurizio Leo (Economia e Finanze) e Maria Teresa Bellucci (Lavoro e Politiche sociali), il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. A tutti loro il presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini ha donato una maglietta targata Concooperative Romagna col motto romagnolo “Tin bota” (divenuto emblema della resilienza e ripartenza dopo i disastri dell’alluvione) e una ceramica artigianale di Faenza, realizzata dalla sezione artistica della Cooperativa Ceramica di Imola.

Per Gardini, imprenditore agricolo residente a Forlì, è stata l’occasione per raccontare in prima persona l’esperienza vissuta con l’alluvione che – ha detto – "ha profondamente ferito la nostra Romagna, danneggiando migliaia di famiglie e aziende, che ora desiderano ripartire e chiedono il sostegno delle Istituzioni". E proprio riferendosi all’alluvione in Romagna, il ministro Salvini ha svelato di aver donato come ultimo omaggio all’ex presidente del consiglio recentemente scomparso, Silvio Berlusconi, una bottiglia di olio DOP di Brisighella. A guidare la delegazione regionale all’Assemblea Nazionale, è stato il presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza insieme al direttore Pierlorenzo Rossi. "Il titolo di questa Assemblea (Abbiamo cura del Paese, ndr) rappresenta una priorità indiscutibile per l’intero nostro territorio emiliano-romagnolo, così martoriato nelle ultime settimane da alluvioni e frane", ha detto Milza.