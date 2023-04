Alle prese con un laboratorio speciale

Noi della classe 3^B abbiamo partecipato a un progetto teatrale sull’agenda 2030. Attività durata quattro giorni, per un totale di otto ore, resa possibile con il supporto del Teatro delle Albe di Ravenna, sotto la direzione dell’attore Alessandro Argnani, confidenzialmente detto Argno.

Al primo incontro ci ha chiesto di presentarci e poi di urlare i nostri nomi. Eravamo tutti molto imbarazzati, si capiva dalle nostre facce, perché gli insegnanti ci ripetono continuamente di parlare a bassa voce per non disturbare le altre classi mentre ora ci veniva chiesto di urlare. Siamo poi passati a pronunciare le parole di una canzone nota. Abbiamo letto e tradotto nelle diverse lingue che sappiamo parlare alcuni versi di ‘Ascoltate!’, lirica del poeta russo Majakovskij. Abbiamo inventato delle situazioni legate al rispetto dell’ambiente e poi costruito un breve spettacolo da presentare ad una classe seconda. Almeno all’inizio, alcuni di noi hanno provato un estremo disagio perché pensavamo che urlare il nostro nome ad alta voce non fosse una delle idee migliori, ci sembrava un tantino esagerato. Con il passare del tempo, tuttavia, ci sentivamo sempre più a nostro agio, benchè non sia stata una cosa così spontanea; la buona volontà ha giocato il suo ruolo. L’idea però è stata geniale: fare uscire un lato più spontaneo di noi stessi e contemporaneamente renderci più consapevoli del mondo in cui viviamo. Abbiamo avuto l’opportunità di esplorare le nostre emozioni, i nostri sentimenti e le nostre idee e di esprimerli attraverso le performance.

Abbiamo imparato a essere più a nostro agio con noi stessi e con gli altri, ad ascoltare, a condividere e a lavorare assieme. Abbiamo imparato a superare i nostri limiti, a essere più aperti e a metterci in gioco. L’attore con cui abbiamo svolto quest’esperienza ci ha aiutati ad esternare le nostre emozioni e ad essere più sicuri di noi stessi. È stata una prova davvero indimenticabile. Abbiamo fatto esperienza di uno spirito di collaborazione e di lavoro di gruppo, di una connessione più profonda con i nostri compagni e di una maggiore consapevolezza del nostro essere. Abbiamo imparato a superare le nostre paure, a essere più empatici e a condividere le nostre emozioni. In definitiva, il laboratorio teatrale è stata un’esperienza davvero unica e ricca di apprendimenti. Ci ha aiutato a sviluppare una maggiore comprensione dei nostri sentimenti, delle nostre esperienze e delle nostre speranze. Ci ha anche aiutato a costruire un senso di appartenenza al nostro gruppo, a essere più orgogliosi di noi stessi e a sperimentare la bellezza dell’espressione artistica.

Classe 3^B

Scuola media ‘Alighieri’

di Lido Adriano

Prof. ssa Paola Fabbri