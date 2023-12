Alle radici di gospel e soul con Earl Bynum

Tra gospel e jazz il coro guidato dal maestro Earl Bynum sarà protagonista del concerto in programma oggi alle 18 in piazza del Popolo, a Ravenna. L’ingresso è gratuito. Produttore, autore e insegnante. Earl Bynum è uno dei più importanti esponenti della scena Gospel statunitense e torna quest’anno in tournée in Italia con una selezione di sette cantanti che arrivano dal coro della Mount Lebanon Baptist Church, chiesa della Virginia attiva in numerose attività culturali, sociali e filantropiche. Per il secondo concerto di questa quinta edizione di ’Christmas Soul’, oggi in piazza del Popolo alle 18, la formazione proporrà uno spettacolo che unisce il gospel più tradizionale alle tendenze più contemporanee del genere, unite ad arrangiamenti che ricordano il Jazz.

’Christmas Soul’ è organizzato da Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni, e porta nella città romagnola importanti corali statunitensi che consentiranno di esplorare le radici del gospel più autentico, ma con incursioni non scontate in sonorità più moderne. Earl Bynum è produttore, autore e insegnante. Torna in Italia con una formazione a dieci elementi di coristi selezionati dalla corale The Mount Unity Choir, parte integrante della Mount Lebanon Baptist Church, importante chiesa battista della Virginia. Membro del Gospel Announcers Guild of the Gospel Music Workshop of America e della Backstage Committee-GMWA, Bynum è uno dei più attivi animatori della scena Gospel della Virginia, organizzatore di convention, stage e workshop. Dopo il successo ottenuto nelle passate tournée in Italia e in Europa, Bynum propone questa selezione che include sette vocalist con il supporto di piano, tastiere e sezione ritmica, tratta da un coro di oltre 100 membri. Il coro si è formato in seno alla Mount Lebanon Baptist Church, epicentro della confessione battista in Virginia che esprime un elevato potenziale artistico con il proprio settore di educazione musicale basato a Norfolk e chiamato “The Mount”. La performance del coro, come emerge potentemente nei loro Live, si dimostra un’autentica testimonianza di vibrante e sentita condivisione, di preghiera appassionatamente partecipata. Un perfetto mix di molteplici influenze di gospel tradizionale, contemporaneo e arrangiamenti anche vicini al jazz, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria. Con il loro cd il Mount Unity Choir ha vinto il Best Church Choir al “Neighborhood Awards” 2013.