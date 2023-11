Allegra, 16 anni e un futuro da ballerina

È stata ricevuta in residenza municipale, dal sindaco Michele de Pascale e dall’assessora Federica Del Conte, la ballerina di Ravenna Allegra Montanari, 16 anni, che è riuscita ad entrare nella Compagnia Junior della Ballet & Modern Compagnie di Biarritz, in Francia.

Da circa un mese Allegra ha iniziato i suoi studi alla B&M e in questi giorni è tornata a casa per stare un po’ in famiglia. sindaco e assessora le hanno espresso i propri complimenti e le hanno fatto i migliori auguri per la sua carriera di danzatrice.

Nella foto Allegra con il sindaco e l’assessora