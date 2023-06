All’Emporio Solidale si racconta la generosità

Punto di raccolta beni alimentari e non per alluvionati: tra pochi giorni chiuderà la raccolta straordinaria.

Sabato 10 giugno si concluderà la raccolta straordinaria che il progetto Cervia

Social Food ha gestito, in collaborazione con il Comune di Cervia, a sostegno delle

famiglie alluvionate.

"La generosità della comunità cervese – si legge nella nota –, degli imprenditori a livello nazionale e dei

turisti che frequentano la nostra città è stata davvero importante e ha permesso di

rispondere alle esigenze più immediate in collaborazione con il Comune e con i

soggetti che, nei diversi territori colpiti, hanno avuto rapporti più diretti con i cittadini.

Al fine di rendere evidente la generosità di cui la comunità cervese tutta nel suo

complesso ha beneficiato, è nostra intenzione evidenziare tutto ciò che è stato

raccolto, le modalità con cui questi beni sono stati immagazzinati e le modalità di distribuzione.

Per questo vi invitiamo tutti all’Emporio Solidale di Cervia in via Levico 13 nella giornata di giovedì 8 giugno, dalle 18 alle 20 Sarà un modo anche per

conoscere le diverse attività del progetto Cervia Social Food". Per informazioni: 3343298097; [email protected]