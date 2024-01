"Allerta ma niente idrovore, perché?"

"Il 6 gennaio 2024 – scrive in un’interrogazione a sindaco e giunta Stefano Bertozzi, capogruppo in consiglio comunale a Faenza di Fratelli d’Italia – la Regione Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo arancione di 24 ore per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, oltre che per vento. L’allerta interessava ampi territori del Ravennate e dell’Unione della Romagna Faentina, tanto che i sindaci hanno dato ampio risalto, invitando i cittadini ad adottare sistemi di protezione per difendersi dall’acqua. Nel corso di diversi incontri pubblici, e anche nell’ambito di commissioni consiliari in questi mesi, Hera si era impegnata per quanto di propria competenza ad attivare, in caso di allerta, un sistema di pompe idrovore mobili da piazzare anche in via precauzionale nei punti più a rischio della città. Nonostante l’allerta diramata, però, nessuna idrovora è stata piazzata, in particolare sono stati lasciati sguarniti tutti i punti ancora a rischio come via Renaccio, via Cimatti, via Fratelli Bandiera, via Ugo Piazza, piazza Lanzoni. Ora la domanda sorge spontanea: perché? Dov’erano le idrovore? Perché non sono state posizionate? L’Amministrazione comunale ha richiesto l’intervento di Hera?".