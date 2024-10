Allerta meteo arancione: RESTART si ferma

Ravenna, 2 ottobre 2024 – È stata rinviata l’inaugurazione della mostra prevista per giovedì 3 ottobre al Darsenale Bizantina Brewpub, del contest fotografico “Tra memoria e presente” del progetto RESTART di UNIBO: REsilienza, Sviluppo Territoriale, PAtrimonio a Rischio e Tutela. L’allerta meteo arancione che riguarda il territorio ravennate ha infatti spinto gli organizzatori (Mariangela Vandini, Sara Fiorentino, Arianna Mecozzi e Alessandro Iannucci) a rinviare questo evento da tempo atteso, il cui obiettivi consistono nel rappresentare attraverso lo sguardo della fotografia il paesaggio monumentale di una città e di un territorio ormai, purtroppo, sempre più spesso coinvolti in situazioni di rischio ambientale. Il rischio riguarda prima di tutto le persone, i loro beni e le loro attività; ma certo coinvolge anche la memoria universale della città e dei suoi straordinari monumenti e collezioni di libri, opere d’arte, oggetti archeologici. Mitigare il rischio per una città come Ravenna, significa anche mitigare il rischio di una comunità più ampia e universale, in caso di perdita o danni di un patrimonio noto in tutto il mondo. Da queste riflessioni e dall’urgenza di promuovere azioni di tutela per il patrimonio della città nasceva RESTART, finanziato dall’Ateneo di Bologna con i fondi del 5 x mille nell’ambito dell’iniziativa Alma CaReS – Cambiamenti Climatici, Resilienza, Sostenibilità, e il ciclo degli Aperitivi al Darsenale ha appunto questa funzione di sensibilizzare la cittadinanza su un tema di strettissima attualità: la tutela del patrimonio culturale come fattore di sviluppo della cultura di prevenzione dei rischi. Causa allerta meteo arancione emanata dalla Regione Emilia Romagna – che nella zona di Ravenna riguarda criticità idraulica, idrogeologica, per temporali e per vento - questo secondo appuntamento del 3 ottobre è quindi rinviato al 17 ottobre. Innanzi tutto per tutelare le persone e le cose e per coerenza con l’obiettivo prioritario del progetto: ridurre i rischi. Più di trenta immagini, selezionate fra molti scatti fotografici che hanno saputo catturare immagini e idee sul patrimonio della città, ad opera di una decina di fotografi ravennati saranno esposti al Darsenale a partire da quella data, e chiunque potrà ‘votare’ le foto migliori attraverso i QR code, fino al 21 novembre quando sarà decretato il vincitore nel corso del terzo e ultimo appuntamento di questo importante ciclo.