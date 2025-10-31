Allerta meteo per le piene. Una giornata con l’occhio sui fiumi. Il Senio osservato speciale

Gli speculatori
Ieri allarme arancione per il Ravennate: tanta attenzione, ma per fortuna alla fine tutto è filato liscio. A Castel Bolognese è stato attivato il centro operativo comunale per monitorare la situazione.

Dita incrociate. Quella di ieri è stata l’ennesima giornata passata a monitorare lo stato dei fiumi, dopo l’allerta arancione per le piene. L’apprensione è comprensibile dopo quello che è successo negli ultimi due anni e mezzo, ma per fortuna stavolta tutto è filato liscio: non si sono registrati problemi.

L’allerta riguardava le province di Bologna e di Ravenna, e nel nostro territorio ha interessato in particolare la valle del Senio. Nel comune più a rischio, ovvero Castel Bolognese, è stato attivato il coc, il centro operativo comunale che monitora eventuali emergenze. "La situazione è sotto controllo – ha detto nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Luca Della Godenza –. Il più problematico è il bacino del Reno, nel Bolognese. Qui le precipitazioni non hanno portato problemi. Noi comunque ci siamo attivati, teniamo monitorata la situazione, ma è tutto a posto".

A far preoccupare erano state le previsioni per la giornata di precipitazioni copiose: e in effetti ha piovuto a lungo ieri pomeriggio, ma senza che questo portasse a problemi. Nella serata di ieri i dati idrometrici in tempo reale di Arpae attribuivano al Senio la soglia verde, ampiamente al di sotto di quella di pericolo. Alle 18 a Cotignola il livello era di 7 metri e 86, a Fusignano di 4,04, ad Alfonsine di 4,51. In collina i livelli erano ovviamente più bassi, ma sempre in fascia verde. Nel Bolognese il Reno ha raggiunto la soglia gialla in diversi punti, come a Bentivoglio, a Casalecchio e a Fontana, nel punto in cui il incrocia il fiume Setta.

L’apprensione non è mai troppa dopo i disastri di maggio 2023 e settembre 2024, quando le alluvioni hanno colpito i bacini del Senio e del Lamone generando disastri in tutto il territorio. Da allora l’attenzione è massima, in attesa delle casse di espansione e degli interventi che dovranno contribuire a rendere più sicura la nostra provincia.

