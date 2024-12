Allerta meteo valida fino a mezzanotte di oggi. Chiusi parchi, giardini pubblici e pinete. Occhio al vento

A causa delle condizioni meteo, il Comune ha emesso un’ordinanza per la chiusura dei parchi, dei giardini pubblici e delle pinete e ha disposto il divieto di accesso all’arenile e alle dighe foranee per l’intera giornata di oggi. Le limitazioni resteranno in vigore fino a mezzanotte. Sarà attiva nel territorio comunale l’allerta meteo arancione per vento e stato del mare, gialla per criticità idraulica e costiera. Si invitano i cittadini a prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento; prestare la massima attenzione nelle zone alberate e ai viali per la possibilità di caduta di rami.