Allerta smog, oggi e domani restano le limitazioni al traffico

Oggi e domani, stando ai dati previsionali di Arpae, resteranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (domani sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi). Le principali ulteriori limitazioni sono: dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 (si aggiunge alle misure ordinarie di stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel fino all’euro 4 compreso, in vigore dall’1 gennaio 2023, di quelli a benzina fino all’euro 2 compreso, di quelli a metano-benzina e Gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, dei ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso).