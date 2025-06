All’ex sindaco Piovaccari conferito il Premio Cotogno dal gruppo del Cenacolo

Dal 2001 viene assegnato a cittadini o enti di Cotignola che si sono particolarmente distinti, in territorio locale, nazionale o estero, per la qualità della propria attività, costituendo un vero esempio di professionalità al servizio della società civile. Esso consiste in un’opera del ceramista cotignolese Enzo Babini, che ha come soggetti una zolla della terra di Romagna e la mela cotogna, secolare simbolo della città di Cotignola. Stiamo parlando del ‘Premio Cotogno’, istituito dal ‘Cenacolo’. Quest’anno il riconoscimento è stato conferito a Luca Piovaccari, ex sindaco di Cotignola, "ritenuto meritevole – recita la motivazione – per il continuo e costante impegno per la crescita e il miglioramento della qualità della vita delle comunità nelle quali è stato impegnato come amministratore e come volontario". La consegna del Premio Cotogno è avvenuta a margine di una cena a ‘La Barchessa’ di Cotignola, alla presenza degli ‘Amici del Cenacolo’, di Enzo Babini e dell’attuale sindaco Federico Settembrini. "Dopo aver distribuito premi a tanti miei concittadini – ha commentato Piovaccari – , ricevere questo premio è indubbiamente un’emozione nuova e soprattutto un onore, anche considerando le personalità cotignolesi che l’anno ricevuto in questi 25 anni". Luigi Scardovi