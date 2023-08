All’Hana-Bi un party tutto messicano Rock, tequila e tacos gli ingredienti

Sarà un party a tema messicano quello in programma stasera alle 21.30 all’Hana-Bi, in viale della Pace, 452G, a Marina di Ravenna. Tacos, tequila e rock’n’roll gli ingredienti per un mix esplosivo. Sotto la tettoia le selezioni di Bibi Blu direttamente da Mexico City faranno scatenare il pubblico e i tacos de la Chilanguita daranno la giusta energia. Imperdibile poi il live: Slick Steve & The Gangsters uniscono sonorità vintage e moderne, swing, rock’n roll e performance circensi, che spaziano dalla magia alla giocoleria. L’asso nella manica del gruppo è lo spettacolo dal vivo, che riesce a trasformare un evento musicale in un vero e proprio “show” d’altri tempi. Parliamo di un quartetto formatosi nel 2011 a Brescia. L’idea è nata da Slick Steve (alias Stephen Hogan), cantante e showman inglese e Alle B.Goode, giovane e talentuoso chitarrista. Ingresso libero.