All’Hotel MarePineta oggi la mostra di Park Eun Sun

L’hotel MarePineta Resort a Milano Marittima ospita la grande arte internazionale con la mostra ’La pineta e il mare - Un viaggio verso l’Infinito’ dell’artista coreano Park Eun Sun.

L’esposizione, patrocinata dal Comune, sarà inaugurata oggi alle 18.30 e si terrà nei giardini del MarePineta Resort: è organizzata in collaborazione con

la Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo che rappresenta l’artista. Park Eun Sun è nato nel 1965 a Mopko in Corea del Sud e nel tempo è passato dalla pittura alla scultura. Ingresso in via Dante 40.