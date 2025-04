All’Hotel Plaza con Tedeschi e Caprioglio

Per la stagione di prosa 2024/25 del teatro Masini di Faenza, Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio saranno protagonisti del palcoscenico, da stasera a giovedì alle ore 21, con la commedia ’Plaza suite’ di Neil Simon, uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni. La regia è di Ennio Coltorti. L’appuntamento sostituisce il previsto ’Oliva Denaro’ con Ambra Angiolini, annullato per indisposizione dell’attrice. Per questo appuntamento non sarà organizzato il consueto incontro con gli artisti.

“Ah, se queste pareti potessero parlare…!”. Quante volte l’abbiamo sentito dire o l’abbiamo pensato noi stessi. Beh, Neil Simon l’ha fatto: ha fatto parlare una stanza; una suite dell’Hotel Plaza. E le suite, si sa, ne hanno viste di tutti i colori…

Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpretano tre coppie (diverse), in tre situazioni (diverse), in una suite (la stessa) di un hotel considerato come l’Olimpo: la dimora degli Dei. Lusso, agi, benessere che tuttavia non impediscono imbarazzi, problemi, inciampi. Qui tre coppie diverse, tre problemi di coppia diversi con un unico filo conduttore: una stanza dell’Hotel Plaza di New York. Il primo episodio rappresenta la crisi della coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione. I due coniugi si ritrovano nella stessa Suite della loro luna di miele e tentano di rianimare il matrimonio ormai definitivamente spento.

Nel secondo episodio la coppia protagonista è clandestina, due vecchi compagni di classe: lui famoso produttore, lei felice "mogliettina modello" e la stanza è sempre il luogo del loro ritrovo dopo anni. Il terzo episodio è il più esilarante. Una coppia, logorata dal tempo, che tenta di convincere la figlia a sposarsi. Ma il giorno fissato per celebrare le nozze, la promessa sposa si chiude in bagno e non vuole uscire. Dietro il puro divertimento assicurato dalle commedie di Simon c’è sempre la dura verità della vita. Una durezza che la saggezza popolare combatteva con il saggio detto: “Canta che ti passa”. Simon sembra dirci invece: “Ridi, ridi, ridi… che ti passa!”.

Biglietti: da 16 a 29 euro. Prenotazioni telefoniche (0546-21306) dalle ore 11 alle ore 13. Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: un euro. Biglietti online: Vivaticket. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio.