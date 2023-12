Allievi e docenti, tutti sul palco. Al via i saggi natalizi della ‘Malerbi’

Prendono il via i tradizionali saggi di Natale con cui la scuola di musica ’Malerbi’ porge alla cittadinanza lughese gli auguri di buone feste. Sono quasi duecento gli allievi che quest’anno frequentano i corsi, molti di loro prenderanno parte a questo momento di incontro esibendosi in pubblico come solisti, cantanti, in gruppi di musica di insieme e nelle varie band e orchestre della scuola.

I saggi inizieranno lunedì con un doppio appuntamento dedicato al pianoforte. Alle 18 presso il teatrino della scuola in via Emaldi 51 sarà infatti possibile ascoltare i giovanissimi allievi delle classi di Styliana Stoilova, Fabio Biffi e Alceste Neri. Alle 20.30, presso la chiesa del Suffragio in piazza Baracca, ci sarà il saggio degli allievi del professor Mauro Minguzzi. Si prosegue martedì 12 dicembre alle 20.30 sempre al Suffragio, dove farà il suo debutto, dopo poco più due mesi di vita, l’Orchestra Malerbi Junior con una serie di musiche natalizie: si tratta di una realtà formata da allievi neo iscritti di un’età media di 8 anni e preparata dai professori Enrico Gramigna e Giovanni Garavini.

Nella stessa serata seguirà l’esibizione dell’Orchestra Malerbi Senior, circa 25 elementi, formata da violini, viole, violoncelli, contrabbasso, flauti, chitarre, pianoforte e percussioni, in programma musiche di repertorio barocco di ispirazione natalizia tra cui il ’Concerto grosso op. 6 n. 8 Fatto per la notte di Natale’ di Arcangelo Corelli. Oltre all’esibizione delle orchestre suoneranno gli allievi di flauto del professor Matteo Salerno e di canto lirico della professoressa Kelly McClendon.

Giovedì 14 dicembre alle 18 sarà di nuovo il teatrino di Villa Malerbi ad ospitare il saggio pomeridiano di pianoforte del professor Marco Laganà e di clarinetto della professoressa Anna Brunelli. La serata conclusiva dei saggi è prevista per sabato 16 dicembre con un doppio appuntamento questa volta al Pala Lumagni, in via Lumagni 34 a Lugo. Ad aprire il programma, alle 17.30, saranno le rock band giovanili che proporranno celebri brani tra i quali ’Back to black’, ’Californication’, ’Million reason’.

Seguirà la nuova produzione a cui i docenti della ’Malerbi’, guidati dal professor Stefano Ricci, hanno lavorato per unire in un grande ensemble della scuola, del tutto atipico e originale, l’orchestra classica alle rock band, ai cantanti e al coro di voci bianche. La scaletta prevede versioni originali di classici del rock come ’Respect’ di Aretha Franklin, ’Live and let die’ dei Gun’s Roses, ’Can’t help falling in love’ e tanti altri.

Tutti i saggi sono ad ingresso libero senza l’obbligo di prenotazione. Per maggiori informazioni, tel. 347-5839049, www.scuolamalerbi.com o inviare mail a malerbi@comune.lugo.ra.it